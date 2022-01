Covid-19 : deux nouveaux patients évacués de Bastia vers la Bretagne

Sept jours après les premières évacuations de cette cinquième vague, deux nouveaux malades du Covid-19 ont été transférés ce mercredi 5 janvier de l'hôpital de Bastia vers Brest, en Bretagne.



"La circulation virale sur l’île s’intensifie - explique l'ARS dans un communiqué - et le nombre de nouvelles admissions en hospitalisation augmente considérablement ce qui entraine une saturation toujours plus forte des services de réanimation des deux centres hospitaliers."



​Des patients non vaccinés



"Les deux patients évacués, deux femmes de 64 ans et 78 ans, n'étaient pas vaccinés, souligne l'ARS, et ils étaient porteurs de multiples comorbidités."

Atteints d’une forme grave de la Covid-19, intubés-ventilés hospitalisés en réanimation au centre hospitalier de Bastia on été transférés par par EVASAN, ce jour, depuis l’aéroport de Bastia-Poretta vers l’aéroport de Brest pour un trajet de 3h15. Dans l’avion sanitaire reliant Bastia-Brest, les deux patients sont accompagnés par une équipe composée d’un médecin, et deux infirmières. Les deux patients seront pris en charge à leur arrivée au CHU de Brest.



"Cette opération de transfert résulte d’une étroite collaboration entre le centre national de crise sanitaire, les ARS de Bretagne et de Corse, le SAMU 29, le SAMU 2B, les équipes médicales des établissements de santé de départ et de destination et les services des Préfectures." précise l'agence régionale de la Santé - "Ce transfert s’intègre dans le cadre de l’activation du plan blanc régional, et permet de relâcher temporairement la tension sur le capacitaire doublé des services de réanimation régionaux, dans un contexte de circulation du nouveau variant OMICRON en très forte progression qui pourrait induire une nouvelle augmentation de patients justifiant d’une hospitalisation et une majoration du seuil de déprogrammation."