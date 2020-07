Covid-19 : des étudiantes de l'université de Corse inventent un étui d'assainissement pour les masques

Les 10,11 et 12 juin derniers, Axelle Cianfarani, Sarah Sinian, Pauline Marbia et Andrea Zark-Gillouin ont participé au challenge "Innovation in Casa", proposé par la fondation de l'Université de Corse. Ces étudiantes en DUT de génie biologie ont ainsi présenté le projet "Scatula" soit une boîte d'assainissement pour les masques en tissus.



Grâce à des lampes UV installées dans un étui transportable, le masque serait totalement stérilisé. Ce procédé existe déjà pour d'autres objets comme des clés ou des lunettes. Pour absorber l'humidité les jeunes filles de 19 ans ont placé un sachet de diérite à l'intérieur de l'étui. Plus besoin donc d'attendre de le laver en rentrant chez soi. Un objet utile en cette période post-Covid mais surtout écologique !



"Grâce à cette boîte d'assainissement on a voulu réduire la pollution engendrée par les masques jetés dans la nature et dans la mer.", explique Andrea Zark-Gillouin. ​"A présent nous travaillons véritablement sur ce projet pour espérer le commercialiser prochainement.".



Avec ce projet, les étudiantes de l'Université de Corse ont gagné le premier prix du concours. Toutes les 4 ont reçu un prix de 1000€ chacune de l'ADEC. Une somme que chacune va réinvestir dans le projet qui en est encore au stade de prototype. Pour les aider, elles pourront compter sur l'incubateur d'entreprises "Inizià".