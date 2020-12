Covid-19 : baisse des hospitalisations en Corse

L’ARS annonce ce 16 décembre, que 18 personnes ont été testées positives à la Covid au cours des 24 dernières heures en Corse.

Ce mercredi le nombre d'hospitalisations est en baisse 4 personnes ont pu quitter l'hôpital de Bastia et faire retour à la maison.

23 malades, dont 6 en réanimation et soins intensifs sont toujours hospitalisés pour une infection au nouveau coronavirus.

15 de ces malades sont hospitalisés au centre hospitalier d'Ajaccio et 8 à Bastia. 6 personnes sont placées en réanimation ou soins continus (4 en Corse-du-Sud et 2 en Haute-Corse).