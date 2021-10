Covid-19 : avec la fin de la gratuité, le nombre de tests réalisés a baissé de 15% en Corse

.

L'épidémie de Covid-19 repart doucement mais sûrement à la hausse depuis quelques semaines en Corse où ce jeudi 28 octobre, selon les données communiquées par CovidTracker, le taux d'incidence s'élève à 63 cas pour 100.000 habitants, bien au-dessus du seuil d'alerte fixé à 50 cas pour 100.000 habitants. Un bond de presque 8 points par rapport à hier, du à l'augmentation constante des cas malgré une baisse significative des dépistages.En effet si le taux d'incidence monte, les chiffre font état d'une baisse notable du nombre de prélèvements réalisés sur l'ile. Moins de dix jours après la fin de "la gratuité pour tous", le nombre de tests réalisés dans les laboratoires et les pharmacies corses est en forte baisse. 15 362 personnes ont été testés, par RT-PCR ou test antigénique, entre le 18 et le 24 octobre contre 18 140 la semaine précédente, soit une baisse de 15%Avec 192 cas positifs en 7 jours, on remarque une augmentation des contaminations surtout si on tient compte de la baisse du nombre de dépistages. Difficile dès lors de comparer les chiffres avec les semaines précédentes, il faut en effet s'attendre à ce que de nombreuses personnes infectées n'aient pas été détectées.Dans un communiqué publié ce jeudi 28 octobre, la direction des statistiques du ministère de la Santé, la Drees, indique que 2,3 millions de tests RT-PCR et antigéniques ont été effectués dans la semaine du 18 octobre et le 24 octobre, contre 2,97 millions la semaine précédente, soit 675 200 tests en moins. Cette baisse concerne particulièrement les 16-65 ans, précise l'organisme qui rappelle que depuis le 15 octobre les tests ne sont plus remboursés pour les gens qui ne sont pas complètement vaccinés, sauf exception (prescription médicale, cas contact, test positif récent, contre-indication au vaccin, mineurs).