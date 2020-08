Covid-19 : accompagnants interdits pour les patients de l'institut Paoli-Calmettes

L'association Inseme; qui aide les malades corses à se faire soigner sur le continent, a relayé sur sa page Facebook un message de l'institut de cancérologie Paoli-Calmettes à Marseille. Les accompagnants ne pourront plus se rendre auprès de leurs proches à cause du plan blanc."Le virus du COVID-19 circule désormais activement dans les Bouches–du-Rhône, et les hôpitaux de la Ville de Marseille vont entrer en plan blanc.C’est pourquoi, face au contexte sanitaire actuel dans notre région, aucun accompagnant ne peut être désormais autorisé au sein de l’IPC.Des agents seront disponibles à l'entrée de chaque bâtiment pour vous accompagner à votre point de rendez-vous, si besoin.L’Institut Paoli-Calmettes, dans une approche de qualité et de prévention, vous remercie de votre compréhension et se mobilise pour garantir votre sécurité et la continuité de vos soins. Des exceptions sont possibles, au cas par cas : se rapprocher des responsables d’unités."