Covid-19 : Une opération de dépistage au CFA d’Ajaccio

« C’est important pour nous, pour la sécurité de l’établissement. Au moins si je suis contaminé, je ne contamine pas tout le monde ». Entre deux cours, Mickaël, 15 ans, élève en CAP vente, vient de se prêter à un test de dépistage à la COVID-19.

Il sont déjà une centaine cette semaine, apprentis, personnels et formateurs du Centre de Formation des Apprentis (CFA) d’Ajaccio à avoir participé à cette campagne, menée conjointement par l’ARS et le CFA, sur la base du volontariat. « La semaine dernière, on avait déjà réalisé 120 tests » - indique Anthony Grasselli, infirmier libéral chargé de réaliser les prélèvements. Sur ces 120, 3 se sont révélés positifs. « Ces tests sont sans rendez-vous, nous les réalisons deux jours par semaine sur une séquence de trois semaines, car c’est leur cycle de scolarité » précise l'infirmier.



« On a travaillé le CFA pour tester les jeunes parce qu’ils sont en stage et donc c’est une manière de rassurer les employeurs » explique la directrice de l’ARS Marie-Hélène Lecenne. Un moyen aussi de faire de la pédagogie auprès d’un public souvent montré du doigt : « On a beaucoup mis en avant que les comportements des jeunes pouvaient être pas tout à fait respectueux des mesures barrières, et là ce sont des jeunes qui tiennent absolument à poursuivre leur cursus, qui sont extrêmement motivés et investis et le fait de faire un test, c’est vraiment les mobiliser pour diffuser les bonnes pratiques » précise t-elle. Car les apprentis testés deviendront des « ambassadeurs COVID » au sein de leurs entreprises, en participant à la promotion de ces tests et des gestes-barrières.



Une opération nécessaire pour le directeur du CFA Philippe Désiré : « Les parents et employeurs étaient inquiets. C’est de nature à les rassurer, car ils voient qu’on met concrètement des choses en place ». Une opération qui devrait d’ailleurs se poursuivre et s’amplifier : « À partir de décembre, 25% des utilisateurs du CFA vont être testés toutes les semaines, comme cela on aura une image précise du taux de contamination » conclut le directeur.