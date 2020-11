Covid-19 - Un 80 ième mort en Corse

Par ailleurs, depuis début septembre, 4 431 nouveaux cas positifs ont été recensés et 83 personnes sont hospitalisées, soit sept de plus que la veille .15 sont en réanimation.

En Corse-du-Sud, 42 personnes atteintes de COVID-19 sont hospitalisées - dont 8 en réanimation ou soins continus.

Par rapport au point de la veille, on enregistre donc 7 nouvelles entrées, sans aucun nouveau retour à domicile.

En Haute-Corse ce sont 41 personnes qui sont hospitalisées dont 7 en réanimation ou soins continus.

On enregistre donc 2 nouvelles entrées, pourun nouveau retour à domicile.





Un décès supplémentaire à Ajaccio

Depuis le début de l’épidémie, 80 décès, avec le dernier survenu en Corse-du-Sud- ont été recensés dans les hôpitaux de Corse 59 à Ajaccio et 21 à Bastia.

Depuis le 13 septembre, on déplore donc 19 décès liés à la Covid-19 en milieu hospitalier.

A ces décès hospitaliers, se rajoutent 13 décès en Ehpad survenus lors de la 1ère vague de l’épidémie