Covid-19 : "Pas de fermeture généralisée des bars en Corse"

Depuis le premier juillet, quelques bars en Corse se sont vus notifier une fermeture administrative pour non respect des règles liées au Covid-19. Ces fermetures surviennent dans la majorité des cas à cause de la fermeture tardive des établissements non-autorisée et le non-respect des distanciations sociales. Avertis par les riverains ou lors de contrôles réguliers, les forces de l'ordre procèdent à des vérifications.

"Au début nous avons fait beaucoup de pédagogie. Nous essayons de faire la part des choses car nous savons que c'est une situation très complexe pour les propriétaires de bars et restaurant", explique Xavier Delarue, coordinateur pour la sécurité en Corse.



Si les règles ne sont pas respectées alors un procès-verbal est dressé. Après réception du courrier adressé au gérant du bar, celui-ci a 15 jours pour effectuer une procédure contradictoire et présenter ses observations. S'en suit bien souvent un arrêté de fermeture allant d'une à trois semaines. "Quand les gens ne sont pas sérieux, nous sommes obligés de sanctionner car dans certains endroits, il y a des zones où l’épidémie repart. On essaie d’avoir la juste mesure.", lance le coordinateur pour la sécurité.



Malgré les sanctions prononcées, certains établissements réitèrent. Les fermetures administratives en cas de récidive sont alors plus sévères. "Nous voulons maintenir l'équité. Il n'est pas juste que des bars ferment à plus de trois heures sans respecter les distanciations sociales alors que les boîtes de nuit ne sont pas autorisées à ouvrir.", précise Xavier Delarue.



Pas de fermeture généralisée des bars en prévision



Dans une interview accordée à nos confrères du Parisien, le ministre de la Santé, Olivier Véran a envisagé la possibilité de fermer les bars dans certaines régions. " Nous pourrions être amenés à le faire. Regardez en Mayenne, j'ai demandé au préfet d'interdire les rassemblements de plus de 10 personnes tant que le virus circule de manière trop importante. Cela peut aller jusqu'à la fermeture des établissements, si c'est nécessaire. Cela fait partie des possibilités", avait-il déclaré à nos confrères du Parisien le 26 juillet dernier.



De son côté, Xavier Delarue exclut cette possibilité : " Nous ne sommes pas du tout dans une perspective de fermeture généralisée des bars en Corse car tout dépend de la situation épidémique. Or, aujourd’hui la Corse n’est absolument pas une région où les voyants sont rouges. Il y a beaucoup de tests effectués et les résultats montrent que la situation n'est pas préoccupante. Cependant il faut être responsables et sérieux. J'en appelle à responsabilité de chacun d’entre nous. On peut s’amuser tout en gardant un sérieux par rapport au virus."