Covid-19 : Nouvelle manifestation du monde la culture à Ajaccio

Plus d’une centaine de personnes se sont rassemblées, ce jeudi 7 janvier, devant les grilles de la préfecture d’Ajaccio afin de soutenir le monde de la Culture. « C’est le troisième rassemblement que nous organisons » explique l’artiste-peintre Mario Sépulcre, à l’initiative de l’évènement. « Nous voulons alerter l’opinion et les pouvoirs publics sur la situation de plus en plus difficile du monde culturel » indique t-il. Un monde qui « souffre énormément » selon Mario Sépulcre, et qui ne comprend pas « l’obstination » du gouvernement à les garder clos les lieux de culture.



L’objectif de ce nouveau rassemblement ? Demander au préfet de Corse Pascal Lelarge « une réouverture adaptée à la Corse ». Car pour Mario Sépulcre, l’île est aujourd’hui dans une « situation sanitaire positive » qui pourrait lui permettre de rouvrir ses lieux de spectacle. « Nous allons nous réunir pour faire une lettre détaillée au préfet » précise l’acteur et metteur en scène Jean-Michel Ropers.



Deuxième enjeu pour les artistes présents, « trouver d’autres moyens d’expression », tant que les lieux de culture resteront fermés, afin d'aller de nouveau à la rencontre du public. Car, comme le souligne Jean-Michel Ropers, « il n’y a pas d’acte artistique sans public ». Et pour ce faire, les idées ne manquent pas : « On peut jouer dans la rue, sur la place des Palmiers, dans les cours d’école pendant les vacances scolaires ou pour le cinéma, faire des projections en plein air » propose t-il. Des solutions sur lesquelles les artistes devront plancher ces prochains jours, puisque le Premier ministre Jean Castex a annoncé que les cinémas, théâtres et salles de spectacles resteraient bel et bien fermés et ce, au moins jusqu’à la fin du mois.