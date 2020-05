Covid-19 - Mesures de soutien financier aux collectivités pour l'achat de masques

Conscient que cet achat peut être un effort important pour certaines communes, Édouard Philippe a annoncé un soutien financier aux collectivités locales prenant en charge 50% de leur coût, dans la limite d’un prix de référence. Cette mesure sera élargie rétroactivement pour toutes les commandes passées depuis le 13 avril, comme précisé mercredi au Sénat.Elle est importante pour encourager les collectivités à poursuivre leurs commandes afin d’équiper le plus grand nombre de Français et créer de la solidarité entre les grandes collectivités (ex : les régions) et les plus petites (ex : communes rurales).Les collectivités sont invitées à veiller à la qualité des masques achetés : afin de les guider, la Direction Générale des Entreprises a mis en ligne, sur son site Internet ( www.entreprises.gouv.fr ), un tableau des fournisseurs de masques grand public qui ont passé les tests.Aussi, le site stopcovid.fr propose une place de marché qui met en relation acheteurs et fournisseurs pour les commandes de plus de 5 000 masques.Enfin on annonce que le cabinet du ministre de la Transition écologique et solidaire travaille avec celui de Gérald Darmanin, ministre de l’Action et des Comptes publics, à une nouvelle imputation comptable sous la forme d’une troisième section à votre budget, pour identifier les dépenses liées au Covid-19. Celles liées à l’achat de masques, entre autres, en feront évidemment partie.