Covid-19 - Maguy et Camille bloquées en Australie : "en l’espace de 24 heures notre voyage est devenu un enfer"

Tout bascule à Brisbane

Le 4 mars après un long voyage, avec Camille, nous sommes arrivées à Sydney où a débuté notre périple en Australie. Les premiers jours se passent très bien, on visite, on rencontre des personnes formidables et nous voilà enfin dans le pays le plus loin de la France : l’Australie. Nous avons passé 6 mois, à mettre de l’argent de côté en travaillant et en planifiant notre premier mois sur le pays en road trip.

Nous devions visiter 5-6 villes différentes, découvrir la barrière de corail et ses incontournables 74 îles appelées Whitsundays.

Malheureusement, en l’espace de 24 heures notre voyage est devenu un enfer.

Nous étions à Brisbane quand tout cela a commencé. On sait pourquoi.

Nous devions y rester 4 jours, finalement nous avons dû y rester plus d’une semaine et annuler 3 destinations vers les Etats du Victoria et de l’Australie-Méridionale.



"Vous n'y avez pas droit"

Nous avons contacté les différentes agences et compagnies aériennes pour le remboursement de nos vols, qui la plupart étaient annulés... Impossible bien évidemment, simplement des avoirs à utiliser dans les 6 prochains mois en Australie. Si ce n’est que ça... ?

Nous avions décidé avec Camille de passer par une agence en France pour nos billets aller-retour France - Australie afin de ne pas avoir de « problème » et de difficulté à trouver un vol.

Quand nous avons pris la décision de ne pas rester en Australie, nous les avons contacté afin que l’on puisse modifier notre billet retour. Nous avons eu une personne qui nous a indiqué qu’il y avait bien des vols dans 2 semaines soutenus par Qatar Airways mais je cite : « vous n’y avez pas droit ».

Donc pour résumer, nous avons payé 3 000€ pour 2 dans une agence qui n’est même pas capable de nous changer un vol alors que notre billet était modifiable 2 fois sans frais !





Vol annulé et billet non remboursable

Nous lui demandons donc si nous pouvons avoir un remboursement du billet retour, celui-ci nous dit que notre demande peut être rejetée par l’agence.

De plus, nous essayons de contacter l’ambassade de France à Sydney sans aucune réponse..

Les infos tournent sur le groupe « les français en Australie » selon lesquelles le plus simple c’est de prendre un vol par nos propres moyens. C’est ce que nous avons fait sur Etihad, avec un vol partant le 28 mars pour une arrivée à Paris le 29 mars à 800 €. Celui-ci est annulé par la compagnie une semaine avant et n’est pas remboursable...





Retour jeudi

Dans notre cas, nous avons déjà perdu beaucoup d’argent entre les vols internes et les vols pour la France annulés, il était hors de question de mettre encore une somme allant de 1 700€ à 11 000€ pour rentrer dans notre pays.

Nous attendons donc un vol de rapatriement qui devrait se mettre en place rapidement d’après les informations du moment et la prise de parole de Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des affaires étrangères.

Nous sommes donc revenues à Sydney pour être proche d’un aéroport, et nous avons encore débourser xxx€ pour nous loger et nous nourrir.

Finalement nous avons trouvé un vol partant jeudi pour la France à 750€ le retour par personne.



---



Malgré toutes ces péripéties les deux jeunes filles corses gardent le sourire : "nous avons quand même vécu un mois en Australie, riche d'émotions, découvertes sur tous les plans" affirment-elles en chœur

Et Maguy comme Camille gardent l'espoir, une fois que tout sera rentré dans l'ordre, de pouvoir poursuivre leur entreprise australienne, interrompue par la pandémie.