Covid-19 - Le port du masque bientôt obligatoire dans tous les lieux publics clos

"Nous serons prêts" en cas de recrudescence de l’épidémie du coronavirus avec des "stocks et des approvisionnements sécurisés ", a assuré Emmanuel Macron ce mardi lors de son entretien télévisé du 14 juillet. "Nous avons à la fois les stocks et les approvisionnements qui sont sécurisés et nous avons l’organisation au plus près du terrain, qui permettrait de faire face à une recrudescence, si elle était là", a insisté le Président de la République qui a souligné que la meilleure prévention contre la Covid-19 ce sont les gestes barrières, les masques et le gel hydroalcoolique.

"Nous travaillons à rendre obligatoire, dans les semaines qui viennent, le masque dans tous les lieux publics clos ", a-t-il annoncé "par exemple à partir du 1er août - car "Nous avons des signes que ça repart quand même un peu."



Le chef de l'Etat recommande "à tous nos concitoyens de porter le masque au maximum dehors et a fortiori quand ils sont dans un lieu clos.".