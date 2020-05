Covid-19 : Le plan d’action de la Ville d'Ajaccio pour aider les commerces

"L’enjeu pour la municipalité est aujourd'hui de recenser et d’informer les professionnels concernés sur toutes les aides existantes, en lien notamment avec le fonds de solidarité COVID-19, du plan pour le tourisme ou encore des dispositifs pour les salariés, des échéances fiscales et des garanties de prêt. Il ne faut pas que les commerces de la CAPA passent entre les mailles du filet, alors qu’il existe des outils pour les aider. La commune doit jouer son rôle de proximité en pénétrant le plus largement possible le tissu économique local. Il nousfaut mener des actions convergentes avec les services de l’État, faire remonter les informations sur les cas particuliers. » souligne Stéphane Sbraggia, premier adjoint du maire Laurent Marcangeli.



En plus du recensement des mesures de soutien financier directes et indirectes pour les commerçants avec le soutien actif de l’Etat, la Ville travaille sur plusieurs pistes pour soutenir les commerçants telles que l'occupation du domaine public en portant pour une autorisation pour les commerçants de mettre en place les terrasses par anticipation de l’éventuelle reprise d’activité le 2 juin.

​La municipalité reflechi aussi sur la possibilité d'accordes aux commerçants l’extension des emprises du domaine public, en compensation des contraintes de distanciation sociales à respecter avec une prise en compte de l’équité de traitement. Une baisse de la tarification d’occupation du domaine public est aussi à l’étude avec la mise en place de mesures dérogatoires.

L'élargissement de la gratuité du stationnement et d’aménagement piéton par zones sont aussi à l'étude.

La Ville souhaite aussi mettre en place un comité économique COVID-19 qui associerait la municipalité, la CAPA, les services de l’Etat, la CCI, l’ADEC, les représentants ou associations de professionnels par secteurs.