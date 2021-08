Covid-19 : Le pass sanitaire sera obligatoire pour la reprise du football amateur à partir de 12 ans

La Fédération Française de Football (FFF) a annoncé samedi que le retour du football amateur en août sera possible mais avec la contrainte du pass sanitaire pour tous ses acteurs. "Cette reprise attendue est rendue possible par la mise en place du Pass sanitaire dès les premiers entraînements et matches de la saison, - on lit dans le communiqué publié sur le site de la FFF ce 31 juillet - un Pass dont l’unique objectif est la protection des pratiquants et pratiquantes ainsi que celle de l’ensemble des acteurs du football amateur, bénévoles, encadrants, parents et dirigeants."L’application de cette mesure est une décision gouvernementale obligatoire, il sera impossible d’y déroger. Elle concernera l’ensemble des fédérations sportives françaises. Le Pass sanitaire sera donc requis pour pouvoir jouer au football et accéder aux vestiaires ainsi qu’aux tribunes avant chaque entraînement ou chaque match de compétition.