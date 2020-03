Covid-19 - Le « coup de gueule » d’un médecin à Porto

« C’est ce que disait Hippocrate, on propose les meilleurs soins en fonction des dernières données disponibles ». C'est le cri d’alarme d’un médecin de Porto qui estime que les directives gouvernementales sont contradictoires et ne permettraient pas d’enrayer le Covid-19 de manière efficiente.

A ce titre, il s'explique, fait des propositions concrètes et profite de l'occasion pour rendre hommage à certains de ses amis, patients et personnels soignants.



