Covid-19 : Le blocus au lycée de Montesoro est terminé. Mais les élèves sont prêts à le reconduire

L'atmosphère se détend au lycée de Montesoro après trois jours de blocus pour protester contre un protocole sanitaire inappliqué et inapplicable.

Ce jeudi 5 novembre une délégation de trois élèves a été reçue par le proviseur de l'établissement, Pascal Tabanelli, afin d'échanger sur les revendications et les doutes des lycéens et ils sont arrivés à un consensus : le blocus est levé au moins jusqu'à mardi prochain pour laisser le temps à l'établissement de renforcer le protocole sanitaire et son application jugés insuffisants.



Pour Pascal Tabanelli "le protocole est appliqué dans le respect des spécificités de l'établissement.

Si pour le lycée Fred Scamaroni c'est plus simple de respecter les mesures de distanciation sociale car les élèves sont moins nombreux par classe, cela se complique au lycée Paul Vincensini mais "Toutes les équipes sont mobilisées pour travailler sur le sujet afin de permettre de recevoir nos élèves dans les meilleures conditions de sécurité sanitaire possibles".



La perspective d'un nouveau blocus

Bien que satisfait par ces échanges avec le proviseur, Matteo Giona, élève du lycée Fred Scamaroni et membre de Ghjuventù Libera, reste dans l'expectative quant aux futures dispositions qui seront prises : "nous pensons qu'il faut fermer totalement le lycée le temps de mettre en place de nouvelles actions visant à protéger l'ensemble de la communauté étudiante et enseignante et cela dans le but d'effectuer un retour en classe dans des conditions sereines. Les lycéens attendent maintenant de nouvelles mesures dès lundi prochain pour le lycée Fred Scamaroni et mercredi ou jeudi pour le lycée Paul Vincensini. "Si elles sont jugées insuffisantes nous retournerons discuter avec le proviseur et envisagerons de bloquer l'établissement une nouvelle fois dès le lendemain, soit mardi".



Ghjuventù Libera lance un appel aux élus corses

Muni d'un mégaphone, le jeune étudiant clôturera son discours pas un appel à l'ensemble des élus corses, aux syndicats étudiants, aux syndicats de professeurs et aux partis politiques à prendre position sur le sujet car selon lui et ses camarades de Ghjuventù Libera "il ne faut plus rien attendre d'un état qui fait preuve en la matière d'un manque flagrant de compétences et de volonté".