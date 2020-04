Covid-19 : Le VV "La Balagne" prêt à accueillir jusqu'à 40 malades

A la demande des médecins et de l'Agence Régionale de Santé, le Village Vacances "La Balagne" a été réquisitionné par la préfecture de Haute-Corse pour accueillir jusqu'à 40 malades du coronavirus, en effet la capacité initiale de 20 chambres mises à disposition pouvait être doublée si besoin.

Tout a été mis en oeuvre le week-end dernier pour rendre cette structure opérationnelle, mais pour l'heure, aucun patient n'a été admis au VV "La Balagne".

" Les chambres sont prêtes à accueillir en espérant qu'elles servent le moins possible. L'Agence Régionale de Santé travaille au profil des personnes qui ont vocation à bénéficier du dispositif et au suivi médical à mettre en oeuvre" précise Florent Farge, sous-préfet de Calvi.