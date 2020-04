Covid-19 - L'obsession de La Marie-Do :" qu'aucun malade ne renonce que ce soit par isolement ou pour raisons financières"

"Les témoignages qui nous arrivent exposent différentes problématiques et nous ont poussé à revoir nos dispositifs et notre fonctionnement" écrit Catherine Riera

"En effet, ces dernières semaines, des malades nous appellent et nous parlent de leur difficulté à joindre leur médecin traitant ou leur assistante sociale, de leur stress à l'idée de partir à Marseille ou Nice pour y suivre leur traitement et de devoir y passer une nuit maintenant que l'aller retour dans la journée n'est plus possible, de leur angoisse du voyage et d'être exposé au Covid, de l'arrêt d'activité du conjoint et donc d'une perte de revenus..." explique la présidente de La Marie Do.

"L'association a décidé de revoir son mode de fonctionnement pour répondre au mieux aux sollicitations de ces malades grâce à notre réseau de bénévoles et partenaires. "





Comment ?

Il y tout d'abord le fonds de secours dont le process d'instruction raccourci est désormais à la disposition du malade.

"Chaque année nous consacrons près de 180 000 € en secours financiers pour environ 200 malades en situation de précarité ou de grande fragilité économique. La procédure normale passe par le réseau des assistantes sociales qui font un travail formidable sur tout le territoire. Elle doivent instruire le dossier et nous le transmettre avec toutes les pièces justificatives.

Or nous constatons depuis la mi mars un arrêt quasi total de ces dossiers, alors qu'entre le 1er janvier et le 15 mars nous en étions déjà à plus de 47 000€ attribués. On imagine bien pourtant que la situation financière de ces malades ne s'est pas améliorée, voire peut être même dégradée pour certains qui ont perdu tout ou partie de leur revenu..." précise Catherine Riera qui souligne que la solution a été validée par le conseil d'administration de l'association?

Le dossier du fonds de secours peut désormais être directement rempli par les malades et transmis à l'asso avec les pièces justificatives. Il est traité en toute confidentialité par la présidente et la trésorière. Ce dossier est téléchargeable sur le site de la Marie Do ou transmis sur simple demandes par téléphone.



Il y a ensuite "un réseau de partenaire et de bénévoles très à l'écoute et très réactif" souligne Catherine Riera qui aime à citer ceux et celles qui se dévouent pour les autres.

"Que ce soit Mathilde Faggiani à Marseille ou Christine Scaramozino à Nice, nous pouvons compter sur leur vigilance et leur réactivité pour nous mettre en contact avec ces patients souvent désorientés et perdus face à l'épreuve qu'ils vivent.

Je pense à ce jeune couple, parents d'un petit garçon de 9 ans et traités tous les deux à Nice pour des cancers. Elle, orthophoniste, lui plombier, ils n'ont plus de revenus...Nous avons été alertés par la présidente de La Maison du Bonheur où la maman est hébergée et avons pu intervenir immédiatement."





Mais La Marie Do et son réseau ne se sont pas arrêtés à cette seule action.

"Je pense aussi à ce papa seul, avec son fils hospitalisé à Marseille depuis six mois et qui a choisi de d'arrêter de travailler pour être à son chevet. Grâce à Mathilde Faggiani, nous l'accompagnons au mieux et le soulageons au moins de cet aspect financier.

Je pense aussi à notre bénévole Antoinette Vega, en charge des ateliers Paroles et bien être à Ajaccio et qui garde un contact permanent avec le groupe des 20 femmes qui participent habituellement à nos ateliers suspendus depuis le début de la crise.

Ou encore à Murielle Quilichini, sophrologue bénévole à nos côtés depuis des années et qui leur propose régulièrement sur les réseaux sociaux des séances de sophrologie..." rappelle, justement, la présidente de La Marie Do