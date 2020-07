Covid-19 : L'obligation du port du masque assez bien respectée à l'Ile-Rousse

Lorsque le train entre en gare, les passagers, qui en descendent, enlèvent rapidement leur masque. Il faut dire que même si dans l'enceinte de la gare, le port du masque est plutôt bien respecté, dans le train, tout est plus compliqué. La guichetière avoue que les passagers ont « plus de mal » à porter le masque à l'intérieur des wagons. Au bureau de poste, le constat est le même. Les employés doivent souvent expliquer aux réfractaires que le port du masque est obligatoire. Dans ce cas, « certains comprennent plus que d'autres ». A la boulangerie Acqua e Farina, « la moitié des clients ne mettent pas le masque », car ces derniers pensent qu'il n'est pas nécessaire de le porter uniquement pour quelques minutes dans le commerce. La chaleur, les vacances poussent parfois à la décontraction, mais la peur du Covid reste un déterminant puissant.