Covid-19 : L'épidémie poursuit sa régression en Corse

Si la forte reprise des contaminations avait fait craindre le pire pendant l'été comme lors des précédentes vagues, finalement, depuis la mi-juillet, les indicateurs de la circulation virale sont repartis à la baisse.



Selon le dernier bulletin de l'ARS Corse publié ce jeudi 28 juillet le taux d'incidence régional est actuellement à 945, soit une baisse de 26% en une semaine. Entre le 18 et le 24 juillet 2022, 10 979 Corses ont été testés et 3 305 nouveaux cas ont été enregistrés



Toujours plus de variants BA.4 et BA.5

Les données de criblage confirment la hausse de la présence de la mutation en position L452Ê- en Corse (97,2 % de présence de cette mutation sur 22,8 % de prélèvements positifs criblés), en lien avec l’augmentation de certains sous-lignages d’Omicron, dont BA.4 et BA.5.

Cette proportion semble légèrement supérieure à celle retrouvée au niveauÊ national (89,0 %).



Hospitalisations

Les nouvelles admissions à l'hôpital diminuent avec 34 patients, mais le chiffre augmente en réanimation avec 8 malades. Ce jeudi 28 juillet, ce sont 73 malades qui sont hospitalisés sur l'ile avec une moyenne d'âge de 75,6 ans, dont quatre sont en réanimation.



Quatre décès sont à déplorer.



Vaccination

67,5 % de la population corse a reçu au 25 juillet un schéma initial complet et 50,8 % a reçu une première dose de rappel, les mêmes chiffres que le 18 juillet.