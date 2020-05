Covid-19 - L'aéroport de Paris-Orly pourrait rester fermé jusqu'à l'automne

Dans un article paru ce dimanche 3 mai sur Les Echos l'aéroport de Paris-Orly pourrait rester fermé jusqu'à l'automne. Le quotidien économique reporte que "compte tenu de la faiblesse du trafic et de la lenteur de la reprise attendue, la réouverture au trafic commercial de l'escale n'est pas jugée nécessaire avant plusieurs mois".Les vols, comme c'est le cas depuis qu'Orly a fermé ses portes, seront rapatriés sur l'aéroport de Roissy-CDG.La fermeture de l'escale a des conséquences directes en Corse.Depuis le 1 avril Air Corsica a suspendu ses vols directs Corse-Paris et même si grâce au partenariat avec Air France un « bord à bord » est assuré afin de garantir la continuité territoriale, rejoindre la capitale n'est plus si simple.