Covid-19 - L'ILe-Rousse : le maire s'exprime sur la reprise de l'école et sur la situation économique

"Dans le contexte de crise sanitaire et économique sans précédent que nous vivons actuellement, mon équipe municipale et moi-même tenons à vous assurer que nous prenons toute la mesure de la gravité de la situation. Notre économie locale va être fortement impactée et nous souhaitons apporter notre entier soutien à tous les acteurs économiques en particulier les hôteliers, cafetiers et restaurateurs de notre cité. Des mesures seront prises par la commune afin d’alléger leurs charges d’exploitation et ainsi favoriser la réouverture des établissements" précise en préambule Jean-Jo Allegrini-Simonetti, Maire de l'Ile-Rousse, avant d'aborder la situation toute aussi inconfortable dans laquelle se trouve le port de commerce de l'Ile-Rousse.



Ouverture des écoles

Autre chapitre abordé, celui de la réouverture des écoles le 11 mai prochain.

" Dans l’attente de précisions du Ministère de l’Education Nationale sur la réouverture des écoles qui dans tous les cas sera progressive, cette rentrée se fera en coordination avec le sous-préfet de Calvi, la direction des services de l'Education Nationale de la Haute-Corse, le maire et ses adjoints, les directeurs des écoles communales et les parents d’élèves.

Aussi, nous invitons les parents par l’intermédiaire de leurs représentants à nous faire part de leur position et également à nous communiquer leurs propositions utiles à cette réouverture, notamment sur le nombre d’enfants par classe envisagé. Il va de soi que la réouverture des écoles communales ne pourra se faire qu’à la condition que l’ensemble des mesures sanitaires soient assurées pour protéger enfants, famille, agents municipaux et équipe éducative".





Le port

" Mon inquiétude s’oriente également vers le port de commerce qui est à l’arrêt depuis plus d’un mois, à ses 30 salariés et leur famille ainsi qu’aux professionnels portuaires. A ce jour, nous n’avons pas connaissance de la date de reprise d’activité du trafic maritime, des conditions dans lesquelles s’appliquera la délégation de service public et du nombre de rotations programmé par la Corsica Ferries. La municipalité s’engagera dès que les conditions sanitaires seront réunies dans une large concertation avec les acteurs professionnels portuaires afin de définir des propositions visant à relancer l’économie. Cette relance ne pourra se faire sans la participation de tous, et dès lors, nous appelons les acteurs socio-économiques du territoire à la solidarité afin que chacun puisse dans la mesure de ses possibilités œuvrer pour éviter l’effondrement de notre économie locale et les conséquences sociales désastreuses qui en découleraient. Ensemble, nous sommes plus forts. Pour relever ce défi, il est essentiel que la reprise des activités commerciales continue à se faire dans le plus grand respect des précautions sanitaires qui s’imposent.