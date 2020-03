Covid-19 - Fabrication de masques et solidarité à Solenzara

La commune apporte son concours à deux selleries solenzaraises qui produisent des masques de protection en tissu.La commune fournit les matériaux de base et l'atelier de Pauline et la sellerie associative « A Barca » fabriquent bénévolement les dits-masques.Compagnon du devoir, installée depuis janvier à l'Entrée Nord de Solenzara, Pauline Rivière est « très contente d'avoir l'opportunité de se rendre utile et de participer à l'effort commun. »Non-compatibles avec l'activité médicale, ces masques se révèlent néanmoins très utiles pour tous ceux qui à Sari Solenzara doivent poursuivre leur activité professionnelle et se trouvent ainsi mis en danger. « Ils sont destinés à tous ceux qui sont exposés : employés des libre-services, chauffeurs, ouvriers.... » explique Jean Toma, maire de Sari Solenzara.Ce bel élan de solidarité se trouve aujourd’hui freiné par le manque d'élastiques et les initiateurs recherchent activement des matériaux.Pour tout renseignement vous pouvez joindre la mairie de Sari Solenzara au 04 95 57 40 05 ou mairiedesolenzara@wanadoo.fr