Covid-19 - Encore deux nouveaux cas en Haute-Corse

C.-V. M le Jeudi 14 Mai 2020 à 16:30

Les hôpitaux de Corse et les laboratoires ont procédé mercredi à 417 prélèvements (228 en Corse-du-Sud et 189 en Haute-Corse). 10 tests se sont avérés positifs (4 en Corse-du-Sud, le reste en Haute-Corse). Parmi les 6 tests positifs de Haute-Corse, 2 se sont avérés être de nouveau cas. Cela veut dire que le virus rôde toujours et qu'il faut, ainsi que le souligne l'ARS de Corse, plus que jamais appliquer scrupuleusement tous les gestes barrières, respecter la distanciation physique minimale d’un mètre et réduire le nombre de nos contacts.



A noter encore que 16 personnes sont toujours hospitalisées à Ajaccio (13) et Bastia et que parmi elles 8 sont en réanimation : 3 à Ajaccio, le reste à Bastia.

