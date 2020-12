Covid-19 - Des tests antigéniques au départ des 5 aéroports reliés à la Corse par Air Corsica

A la suite des annonces effectuées ce jour par l’ARS et le Préfet de Corse, la compagnie AIR CORSICA informe sa clientèle qu’il est possible d’effectuer des tests antigéniques au départ des cinq aéroports qu’elle relie à la Corse pendant les vacances de fin d’année(*) : Lyon Saint-Exupéry-Marseille Provence-Nice Côte d’Azur-Paris Orly-Toulouse Blagnac.



Ces tests peuvent être effectués en aérogare dès 72 heures avant le départ, mais aussi le jour même du voyage, sur rendez-vous. Les sites internet des cinq aéroports concernés indiquent les modalités pratiques en vigueur pour chacun d’entre eux.





Du19 décembre 2020 au 8 janvier 2021, tout passager se présentant à l’embarquement d’un vol à destination de la Corse devra présenter une attestation sur l’honneur indiquant qu’il n’a pas été en contact avec la Covid-19, qu’il ne présente pas de symptômes ou qu’il n’est pas testé positif.

Les enfants de moins de 11 ans ne sont pas concernés par ces dispositions.



En outre, la compagnie AIR CORSICA rappelle qu’elle applique depuis le début de la pandémie une série de mesures visant à garantir le niveau de sécurité sanitaire le plus élevé lors de toutes les étapes du voyage de ses clients:

- La distanciation physique d’au moins un mètre aux comptoirs en aérogare,

- Le séquencement de l’embarquement et du débarquement,-Le port obligatoire d’un masque chirurgical tout au long du voyage,

- La suspension du service à bord (boissons) afin de permettre le port permanent du masque,

- L’utilisation de filtres HEPA, avec renouvellement toutes les 3mn de l’air diffusé en cabine,-Le nettoyage renforcé des cabines des avions, avec désinfection par nébulisation.



(*) 50.000 sièges sont programmés par Air Corsica sur 15 lignes régulières depuis rle Continent versAjaccio, Bastia, Calvi et Figari au cours des trois semaines à venir