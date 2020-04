Covid-19 : Dates décalées ou report à 2021 pour le Festival Calvi on the rocks ?

Dans son allocution télévisée hier soir, le président de la République Emmanuel Macron a notamment annoncé que: "

"Outre les établissements de l’enseignement supérieur, les restaurants, cafés, hôtels, salles de spectacles resteront fermés" avant d'ajouter: "Concernant les festivals, il n’y en aura pas « avant mi-juillet » et les frontières de la France avec les pays non-européens resteront également fermées jusque à nouvel ordre ».

Des mesures qui comme peut se douter font grincer les dents ce matin et qui posent de nombreuses interrogations, à commencer par celle du maintien ou du report du festival "Calvi on the Rocks" qui comme chacun le sait est le principal poumon de l'économie touristique de la célèbre station balnéaire de Calvi.

" La situation dans laquelle nous nous trouvons n'est pas simple. Au vu de la déclaration du Président de la République fixant à la mi juillet une éventuelle reprise pour les festivals et autres manifestations d'envergure, il est clair que les dates initiales de notre édition 2020 fixées du 3 au 8 juillet ne pourront être maintenues.

Dès lors deux options s'offrent à nous:

soit on repousse les dates de quelques jours, soit on prend la décision de faire l'impasse sur cette édition 2020 en nous donnant rendez-vous en 2021.

Repousser les dates on l'a dit est une option mais ce ne sera pas chose facile, d'autant que plusieurs paramètres rentrent en jeu. Les artistes programmés seront-ils disponibles?, les établissements de plage et autres seront -ils ouverts?, nos partenaires seront-ils toujours partants?, nos frontières seront-elles ouvertes d'ici là?, les Compagnies aériennes seront-elles en mesure de pratiquer des tarifs attractifs pour inciter les gens à venir?" précise l'un des organisateurs, avant de conclure: " Pour l'heure c'est le flou le plus total. Bien évidemment nous réfléchissons à toutes les solutions possibles et nous prendrons une décision dans les jours à venir"..