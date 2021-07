Covid-19 : Après les annonces de Macron, plus de 1000 personnes attendues ce mardi au centre de vaccination de Baleone

Comme Pamela et Cédric, qui travaillent tous deux dans le commerce, dans une grande surface. S’ils étaient auparavant réticents, ils ont désormais dû se résoudre à pousser les portes du centre de Baleone. « Cela me gêne que ce soit obligatoire, mais pas le choix pour le travail, sinon c’est test PCR tous les jours… » déclarent-ils.



Même constat un peu amer pour Jean-Baptiste, employé dans le transport maritime. « Foncièrement, cela m’embête, mais maintenant que c’est une obligation… Ça va devenir invivable de devoir faire un test pour aller travailler. J’aurais préféré attendre la fin d’année mais maintenant qu’on est sous pression… On fera avec. » lâche t-il.



Tous sont venus sans rendez-vous, soucieux de se mettre en conformité avec les annonces de la veille. Ils devront patienter au moins « une heure ou deux », selon le docteur Jean-Paul Carrolaggi, qui conseille néanmoins de procéder de la sorte. « Le mieux, c’est que les gens viennent, même sans rendez-vous ». D’autant que des moyens supplémentaires seront très bientôt mobilisés. « On va sûrement doubler le personnel sur place » précise t-il. Et le centre, qui devait initialement rester fermé, sera finalement ouvert demain, le 14 juillet, de 8 heures à 16 heures.