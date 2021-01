On, retiendra aussi que c'est toujours en Haute-Corse que la circulation du virus est la plus importante (35 cas positifs ce samedi contre 8 en Corse-du-Sud), que désormais le nombre de personnes hospitalisées est de 58 dont 7 - tous en Haute-Corse- sont en réanimation ou soins intensifs et que 2 établissements et services médico-sociaux sont concernés par au moins un cas de Covid 19.

Enfin 8 556 ont reçu une dose de vaccin.