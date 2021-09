Covid-19 : 53 personnes toujours hospitalisées en Corse le 13 septembre

La rédaction le Lundi 13 Septembre 2021 à 16:54

53 personnes - une de plus que vendredi dernier - sont toujours hospitalisées en Corse ce lundi 13 septembre 2021 et 116 nouveaux cas positifs aux tests RT-PCR et TRA ont été recensés en Corse au cours des derniers jours indique l'agence régionale de la Santé de Corse dans son bulletin de suivi de l'épidémie de Covid-19.