Covid-19 : 4 nouveaux décès cette semaine en Corse

Selon le bilan publié ce mercredi 17 novembre 2021 par l'ARS de Corse, 641 cas positifs ont été enregistrés sur la semaine du 8 au 14 novembre (+252 par rapport à la semaine précédente) soit en moyenne 92 cas quotidiens.



Le taux de dépistage est en légère augmentation alors que le taux d’incidence augmente plus fortement ce qui confirme la reprise de la circulation virale en Corse. Les taux d’incidence (+66%) et de positivité (+4,6%) augmentent dans toutes les classes d’âge et particulièrement chez les 0-14 ans, 20-39 ans et 40-64 ans. Les taux d’incidence les plus élevés se situent chez les 15-19 ans (280 pour 100 000) et les 20-39 ans (260 pour 100 000).





Hospitalisations

20 patients, avec une moyenne d’âge de 63,9 ans, sont hospitalisés en soins conventionnels 7, avec une moyenne d’âge de 69,4 ans en réanimation. 86% des patients hospitalisés en réanimation/soins intensifs/soins critiques ne sont pas vaccinés ou n’ont pas un schéma complet, selon les données fournies par les deux hôpitaux.

Le nombre de nouvelles hospitalisations baisse légèrement par rapport à la semaine précédente : on enregistre 11 nouvelles admissions au cours de la semaine contre 14 au cours de la semaine précédente, dont 5 nouvelles admissions en réanimation/Soins intensifs/Soins critiques.



Décès

On déplore 4 décès cette semaine ce qui porte à 230 le nombre de de ces depuis de début de l'épidémie.