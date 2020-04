Covid-19 - 32 hébergements de Gîtes de France-Corse pour médecins, infirmiers et aide-soignants

Gîtes de France, leader européen de l’accueil chez et par l’habitant, s’engage depuis plus de 65 ans auprès des territoires et de leur population. Les valeurs de partage, d’entraide et de solidarité ancrées dans son ADN, sont véhiculées partout en France par les 42 000 propriétaires du réseau. C’est donc en toute logique, que



Ainsi, les propriétaires Gîtes de France ont décidé de s’engager auprès des personnels soignants afin de les aider dans leur lutte contre la propagation du virus Covid-19, en mettant à leur disposition des hébergements destinés au personnel soignant pendant et après la crise sanitaire.



En Corse, ce sont 32 hébergements mis à disposition des médecins, infirmiers ou encore aide-soignants. Ils pourront ainsi bénéficier d’une hébergement proche de leur lieu de travail pour faciliter leurs déplacements et leur permettre de se reposer.





La liste des hébergements a été remise au secrétariat d'état au tourisme pour faciliter leur mise à disposition. L’ensemble des relais départementaux Gîtes de France s’efforcent chaque jour de recenser encore davantage d’hébergements à proximité des hôpitaux pour accroître la capacité d’accueil des soignants. La liste des hébergements disponibles pourra donc évoluer et grandir quotidiennement.