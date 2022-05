Covid-19 : 3 décès supplémentaires et encore 2 613 cas en Corse

La rédaction le Jeudi 5 Mai 2022 à 16:59

On n'en parle presque plus. Mais il est toujours là. Dans son point de la situation hebdomadaire de l'évolution de l'épidémie de Coronavirus, qui fait état de 3 décès supplémentaires sur l'île lors de la semaine écoulée, l'ARS de Corse indique que si la "la circulation virale diminue fortement", "les indicateurs restent à un niveau élevé". En effet si "la file active des hospitalisations, tous services confondus, est stable" elle reste très importante, et la file active en réanimation augmente"