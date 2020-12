Covid-19 : 3 000 passagers contrôlés à leur arrivée en Corse. 98% était en règle

Comme annoncé, des contrôles renforcés ont été organisés dans l’ensemble des ports et aéroports de Corse par les forces de l’ordre.Ces contrôles portaient sur l’obligation pour les voyageurs de 11 ans ou plus de présenter la déclaration sur l’honneur et la preuve de la réalisation d’un test RT-PCR ou antigénique réalisé moins de 72 heures avant leur voyage.98% des 3 000 passagers arrivés en Corse aujourd’hui disposait bien des documents requis. La mesure est donc très majoritairement respectée.Parmi les 93 voyageurs (soit 2%) qui ne disposaient pas de test, il faut distinguer les voyageurs n’ayant de bonne foi pas réalisé le test et. Ils se sont vus proposer de l’effectuer sur place grâce au dispositif mis en œuvre par les préfectures et l’ARS avec le concours de professionnels de santé, de l’UIISC5 de Corte et d’associations de protection civile (Protection civile de Corse, Croix Rouge...) et n’ont pas été verbalisés. Toutefois, cette tolérance exceptionnelle pourrait être révisée dans les prochains jours.Et les personnes ayant délibérément tenté de frauder et de se soustraire à l’obligation de test ont fait l’objet d’une amende de 135€. On décompte 8 verbalisation à 17h sur l’ensemble de la Corse. Ces passagers ont également été testés à l’arrivée.La bonne application de la mesure et le bilan de la journée sont satisfaisants. Il convient également de saluer la qualité de l’organisation mise en place par les compagnies de transport, les gestionnaires des ports et d’aéroports ainsi que celle des bénévoles, professionnels de santé, militaires et forces de l’ordre qui ont concouru au bon déroulement de cette la journée.La preuve de la réalisation du test RT-PCR ou antigénique devra être conservée durant tout le séjour en Corse. Elle est susceptible d’être demandée, par les forces de l’ordre, aux passagers rentrant sur le continent à la fin de leur séjour sur l’île.Où se tester près de chez soi ?L’ensemble des points de prélèvement est disponible sur https://sante.fr