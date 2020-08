Covid-19 : 27 cas positifs supplémentaires en Corse et 2 personnes en réanimation à Bastia

C'est le résultat des 576 (344 en Corse-du-Sud et 232 en Haute-Corse) prélèvements RT-CPR effectués en Corse.



Au total depuis le 1er juillet, le nombre de patients positifs testés en Corse est donc de 182 (134 dans le 2A et 48 en 2B).



Deux nouveaux patients ont été hospitalisés dans le service réanimation Covid du centre hospitalier de Bastia. Il s’agit de deux hommes, résidents en Corse, âgés respectivement de 50 et 74 ans. 4 patients sont par ailleurs toujours hospitalisés.



Les conseils de l'ARS



- J’applique systématiquement l’ensemble des gestes barrières (3M : Mètre, Mains, Masque) : se laver les mains régulièrement, respecter la distance physique minimale d’un mètre, porter un masque grand public dans les lieux clos, bondés et dès lors que le respect des distances n’est pas possible

- Je protège les plus vulnérables : personnes âgées et personnes atteintes de maladies chroniques

- Je demande un test virologique au moindre symptôme même léger, si les autorités sanitaires m’ont identifié comme contact, si j’ai été exposé à un risque, que je reviens d’un pays où le virus circule activement

- Je m’isole dès les premiers signes , si les services sanitaires me le demandent et en attendant mon résultat



Au retour des vacances



Ne pas hésiter à se faire dépister en signalant le lieu de villégiature, la fréquentation d’une zone de forte circulation virale dans le pays d’où vous revenez, et en cas de doute sur une exposition à risque (lieux de convivialité, lieux festifs où les gestes barrières ne pouvaient pas être respectés).