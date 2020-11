Covid-19 : 2 décès et 51 cas positifs de plus en Corse

Ce mardi 17 novembre 2020, 79 personnes (67 hospitalisations conventionnelles et 12 en réanimation et soins intensifs) étaient comptabilisées dans les établissements de santé de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, soit 8 de plus que la veille.

Il y avait 52 patients hospitalisés en Corse-du-Sud dont 9 en réanimation et 27 en Haute-Corse (3 en réanimation).



23 nouveaux cas positifs ont été par ailleurs été recensés en Corse-du-Sud - 28 l'ont été en Haute-Corse - et le taux de positivité se situe à 7,5.



Les deux décès sont survenus en Corse-du-Sud (1 homme de 87 ans) et en Haute-Corse ( 1 homme de 89 ans).

Depuis le début de l'épidémie la liste des victimes de la Covid-19 s'élève à 129, dont 46 depuis le début du mois de septembre.