Covid-19 - 2 499 prêts garantis par l'Etat accordés en Corse

C.-V. M le Dimanche 3 Mai 2020 à 15:59

Bruno Le Maire, ministre de l’Economie et des Finances, en lien avec la Banque de France, Bpifrance et la Fédération bancaire française (FBF), annonce, en conformité avec la deuxième loi de finances rectificative, la publication hebdomadaire d’un tableau de bord permettant de suivre la distribution des prêts garantis par l’État (PGE). Le tableau recense les prêts accordés par taille d’entreprise, par secteur d’activité, par région et par cote de crédit.

Entre le 25 mars et le 23 avril, 43,2 milliards d’euros de prêts garantis ont été accordés par les banques à 281 272 entreprises, dont 90 % sont des très petites entreprises (TPE).

A la date du jeudi 30 avril, plus de 50 milliards d’euros de prêts garantis par l’Etat ont été accordés à plus de 322 000 entreprises.

Le point en Corse.





Et ce sont, comme l'on pouvait s'y attendre, les très petites entreprises de l'île qui ont effectué l'essentiel de ces demandes de prêt.

Pas moins de 2 232 de très petites entreprises de tous secteurs, soit 89,32% des démarches enregistrées au 24 avril, ont, en effet, sollicité ce prêt.



Le reste des demandes provient des PME (Petites et moyennes entreprises).

Elles étaient 139 au 24 avril, soit 5, 56% des bénéficiaires.

Des entreprises qui ne rentrent dans l'une ni l'autre catégorie ont été également retenues et bénéficieront du dispositif.



On remarquera, enfin, qu'une seule entreprise de "taille intermédiaire" a bénéficié du prêt garanti par l'Etat.

CORSE

SUIVI BANQUE DE FRANCE DES ENTITES BENEFICIANT DU PGE AU 24 AVRIL 2020

Comment bénéficier des prêts de trésorerie garantis par l'État ?





La garantie de l’État couvre 90 % du PGE pour tous les professionnels et pour toutes les entreprises qui emploient moins de 5 000 salariés et dont le chiffre d’affaires est inférieur à 1,5 Md€. Pour les entreprises qui dépassent l’un de ces seuils, la part du prêt garantie par l’État est de 70 % ou de 80 %.

Le prêt peut représenter jusqu’à 3 mois du chiffre d'affaires 2019, ou deux années de masse salariale pour les entreprises innovantes ou créées depuis le 1er janvier 2019. Aucun remboursement n’est exigé la première année et l’entreprise peut choisir ensuite d’amortir le prêt sur une durée maximale de cinq ans.

Ventilation par secteur d'activité Secteur d'activité Nombre de bénéficiaires Montants accordés Nombre Part dans le total Encours Part dans le total AGRICULTURE SYLVICULTURE ET PECHE 73 2,92% 0,006 1,86% INDUSTRIE MANUFACTURIERE 144 5,76% 0,024 7,09% PROD DISTRIBUTION D ELECTRICITE GAZ VAPEUR D AIR CONDITIONNE nd nd nd nd PROD DISTRIB D EAU ASSAINISSEMENT GESTIONS DECHETS DEPOLLUTION nd nd nd nd CONSTRUCTION 359 14,37% 0,048 14,23% COMMERCE REPARATION D AUTOMOBILES ET DE MOTOCYCLES 660 26,41% 0,128 37,65% TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE 56 2,24% 0,009 2,76% HEBERGEMENT ET RESTAURATION 538 21,53% 0,059 17,51% INFORMATION ET COMMUNICATION 25 1,00% 0,002 0,63% ACTIVITES FINANCIERES ET D ASSURANCE 23 0,92% 0,005 1,53% ACTIVITES IMMOBILIERES 63 2,52% 0,005 1,50% ACTIVITES SPECIALISEES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES 155 6,20% 0,013 3,91% ACTIVITES DE SERVICES ADMINISTRATIFS ET DE SOUTIEN 100 4,00% 0,013 3,82% ENSEIGNEMENT 23 0,92% 0,001 0,41% SANTE HUMAINE ET ACTION SOCIALE 107 4,28% 0,010 2,89% ARTS SPECTACLES ET ACTIVITES RECREATIVES 39 1,56% 0,004 1,31% AUTRES ACTIVITES DE SERVICES 113 4,52% 0,006 1,91% APE NON RENSEIGNE 10 0,40% 0,001 0,20% Totaux 2 499 100,00% 0,339 100,00% Celebrazione di Pontenovu l’8 di maghju : « una casa, una bandera ! »

