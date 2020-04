Covid-19 - 19 323 morts dont 642 ces dernières 24 heures en France

Au total, 30 639 personnes sont actuellement hospitalisées pour une infection au Covid-19, soit 551 de moins que la veille.

364 nouveaux décès ont été recensés dans les hôpitaux et 278 au sein des Ehpad selon le dernier bilan officiel dressé par Santé Publique France ce samedi après-midi.Avec ces 642 morts de plus, le bilan du Covid-19 en France atteint 19 323 décès, dont 11 842 dans les établissements hospitaliers et 7 481 dans des établissements sociaux et médico-sociaux, comme les Ehpad. Par ailleurs, 5 833 personnes se trouvent actuellement dans un état grave en réanimation soit 194 de moins que la veille.Il s’agit du dixième jour de baisse de suite et ce, malgré que 206 nouveaux patients ont été pris en charge ce samedi.