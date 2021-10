Covid-19 : 184 nouveaux cas en une semaine, la situation poursuit son amélioration en Corse

La semaine dernière, entre le dimanche 3 et le dimanche 10 octobre, 18 504 Corses ont été nouvellement testés par RT-PCR ou test antigénique et, parmi ceux-ci, 184 étaient positifs contre les 156 de la semaine précédente. Au niveau départemental, le nombre de nouveaux cas continue de diminuer en Haute-Corse (45 cas contre les 53 de la semaine précédente soit - 14 %) et augmente fortement en Corse-du-Sud (139 cas vs 103).





Hospitalisations



Aucun décès

Vaccination

Au 10 octobre, 247 258 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19 en Corse, soit 71,7 % de la population totale. De plus, 239 814 personnes ont bénéficié d’un schéma complet vaccinal (69,6 %).

Au niveau départemental, 123 816 personnes en Corse-du-Sud et 123 442 en Haute-Corse ont reçu au moins une dose (respectivement 119 707 et 120 107 un schéma vaccinal complet). La couverture vaccinale une dose est de 76,2 % en Corse-du-Sud et de 67,7 % en Haute-Corse (respectivement 73,7% et 65,9 % en schéma complet). Depuis le début de la surveillance, et jusqu’au 10 octobre, 239 personnes sont décédées à l’hôpital mais la bonne nouvelle c'est que aucun nouveau décès à déplorer par rapport au 3 octobre. 35 personnes étaient hospitalisées ce dimanche 10 octobre (7 de moins par rapport au 3 octobre) : 18 en Corse-du-Sud et 17 en Haute-Corse. Au 10 octobre, 7 personnes étaient hospitalisées en réanimation ou soins intensifs/continus ( 5 le 3 octobre), avec une personne en plus dans chaque département. En Corse-du-Sud, l’augmentation du taux d’incidence touche les 0- 14, 15-19 et 40-64 ans, associée à une hausse du taux de positivité. Le taux d’incidence est stable chez les 20-39 et diminue chez les 65 ans et plus. En Haute-Corse, ce taux est stable ou baisse dans toutes les classes d’âges, sauf chez les 15-19 ans, mais le nombre de cas est très faible.

. Il augmente par contre assez fortement en Corse-du-Sud. En parallèle, le taux de dépistage diminue légèrement en Corse-du-Sud et plus fortement en Haute-Corse. Le taux de positivité est quasiment stable en Haute-Corse alors qu’il augmente en Corse-du-Sud.Au niveau régional, le taux d’incidence brut augmente (25 en Haute-Corse et 86 en Corse-du-Sud) surtout chez les 0- 19 ans et les 40-64 ans. Il baisse chez les 65 ans et plus et est stable chez les 20-39 ans. Le taux de dépistage augmente chez les 0-19 ans et baisse dans les autres classes d’âges.