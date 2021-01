Covid-19 : 16 élèves et 2 personnels positifs cette semaine dans l’académie de Corse

Comme au niveau national, chaque vendredi le rectorat de Corse communique désormais un point sur la situation sanitaire dans l’académie. D’après ces informations 16 élèves et 2 personnel ont été testés positifs à la Covid-19 en Corse entre le lundi 4 et le jeudi 7 janvier.Ce 8 janvier aucune classe sur les 1205 de l'académie n’est fermée dans notre région et aucun établissement scolaire, sur 304, ne sont concernés par une fermeture.