Covid-19 : 15 patients en réanimation et deux nouveaux clusters ce jeudi 29 octobre en Corse

Dans son point quotidien l’Agence régionale de santé de la Corse i

ndique avoir enregistré 930 cas positifs supplémentaires de Covid-19 au cours des dernières 7 jours (entre le 22 et le 28 octobre) sur les 7 126 nouveaux patients testés. Ce qui porte à 3697 les nouveaux cas positifs enregistrés sur l'ile depuis début septembre.

Depuis le début de l’épidémie, 76 décès ont été recensés à l’hôpital : 57 au centre hospitalier d’Ajaccio et 19 à l'hôpital de Bastia.

Clusters

On enregistre deux nouveaux clusters, un premier en milieu professionnel à Bastia avec 3 personnes positives.

et un deuxième dans une EHPAD de la région ajaccienne où 3 résidents ont été testés positifs à la Covid 19. Des tests sont en cours auprès du personnel et des autres résidents. Un protocole sanitaire renforcé a été activé et les visites sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.





75 personnes hospitalisées dont 15 en réanimation. En Corse-du-Sud, à ce jour, 38 personnes atteintes de COVID-19 sont hospitalisées dont 10 en réanimation ou soins continus.En Haute-Corse se sont 37 personnes qui sont hospitalisées dont 5 en réanimation ou soins continusAu total, depuis début septembre, 3885 nouveaux cas positifs ont été recensés en Corse.Depuis le 13 septembre, on déplore 14 décès liés à la Covid-19 en milieu hospitalier.L’âge moyen des personnes décédées est de 82 ans. A ces décès hospitaliers, se rajoutent 13 décès en Ehpad survenus lors de la 1vague de l’épidémie