Covid-19 : 140 000 morts dans le monde, dont près de 18 000 en France

On compte 640.014 cas positifs et 31.002 décès. Le pays est désormais celui qui compte le plus de personnes infectés, dépassant l'Espagne et l'Italie. C'est à New York que la pandémie sévit le plus. l'état déclare plus de 11.000 décès. Donald Trump a presenté ses pistes pour le déconfinement, certains Etats sont déjà deconfinés ce vendredi.