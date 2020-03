Covid-19 : 126 patients positifs et deux nouveaux décès en Corse

Dans son communiqué quotidien l'ARS souligne que "Depuis le début de l’épidémie et au 16 mars à 17 h, la Corse compte 126 cas positifs au Covid-19 :

· 24 patients confirmés Covid en Haute-Corse ( = + 2 cas confirmés ce jour) .

· 102 patients confirmés en Corse du Sud ( = + 9 cas confirmés ce jour).

On déplore deux nouveaux décès, portant à 7 le nombre total de personnes décédées.

Les deux patients sont des personnes âgées de plus de 80 ans, atteintes d’autres pathologies."





Il importe donc, plus que jamais, d'observer scrupuleusement les consignes sanitaires qui s'affichent à l'envi tout autour de nous.