Covid-19 : 12 bars et restaurants sanctionnés en Haute-Corse

Si globalement en Haute-Corse les règles sanitaires sont bien respectées par les patrons de bars, cafés et restaurants sur les 700 contrôles qui ont eu lieu depuis le 1 janvier dans le département pour veiller au respect des mesures sanitaires, 12 exercices ont quand même fait l'objet d'une mesure administrative : 6 avertissements et 6 fermetures. "Si la vente à emporter est autorisée, la consommation sur place et les attroupements devant les bars et restaurants restent interdits et l'ouverture illégale". rappelle la préfecture.

Il s’avère par contre qu'en Heure-Corse les autorités ont découvert 4 établissements, sur les 6 fermés, qui avaient ouvert sans en avoir le droit. La préfecture a indiqué que ces établissements font l’objet d’une fermeture administrative.

avec un taux d’incidence en constante augmentation et des chiffres qui ne sont pas rassurants, il ne faut pas baisser la garde.

"Notre département connaît actuellement une forte exposition à l’épidémie du Covid-19 avec 47 personnes hospitalisées à Bastia et un nombre de cas positifs toujours plus élevé - rappele Medji Jamel, directeur de cabinet du préfet, qui souligne que si l’on veut éviter un confinement strict dans les semaines à venir, il faut être encore plus vigilant quant au respect des mesures en vigueur.Comme annoncé le 29 janvier par le Premier ministre, Jean Castex, sès samedi matin la police nationale, la gendarmerie et les services préfectoraux ont renforcé les contrôles du couvre-feu, des fêtes clandestines ainsi que de l’"ouverture illégale" des restaurants et des bars.Les habitants de la Haute-Corse respectent assez bien le couvre-feu en vidure depuis le 16 janvier : depuis le début de l’année plus de 13.000 véhicules ont été contrôlés et seulement le 2% ont fait l’objet d’une verbalisation pour un total de 241 amendes.Le directeur de cabinet du préfet de la Haute-Corse rappelle qu'il y aura une application encore plus très stricte des mesures sanitaires: "la situation est préoccupante dans le département"Medji Jamel l’a martelé : "Il y aura une application très stricte du couvre-feu".Dès samedi matin, la police nationale, la gendarmerie et les services préfectoraux ont renforcé les contrôles, qui sont régulièrement depuis le mois d'octobre, dans plusieurs grandes surfaces du département pour vérifier à la fois le respect des gestes barrières mais aussi les règles d’affichage des jauges et les jauges elles-mêmes .Le premier ministre a annoncé vendredi dernier que les centres commerciaux non alimentaires de plus de 20.000 m² devraient fermer mais la préfecture a confirmé qu'il y en a pas dans le département.