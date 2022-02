Covid : 1 667 élèves, 110 personnels positifs et 77 classes fermées cette semaine en Corse

Ce vendredi l'Académie de Corse annonce que 77 classes sur les 2 257, soit le 3,4%, ont été fermées mais qu'aucun établissement scolaire, sur 304, n'est concerné par une fermeture.





Un protocole assoupli après les vacances



Le protocole sanitaire lié au Covid dans les écoles devrait être allégé après les vacances de février, compte tenu d'une baisse des indicateurs, a indiqué ce vendredi le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer. Les contaminations et fermetures de classes restent à un niveau élevé mais marquent une "petite tendance baissière" qui "nous met dans une forme de confiance vers une normalisation", a déclaré Jean-Michel Blanquer sur Sud Radio.

Cette "perspective de baisse nous conduit à penser à un allègement" du protocole sanitaire après les vacances d'hiver qui démarrent samedi (dans la zone B) et s'achèvent le 7 mars (zone C). Les décisions pourraient être annoncées après une réunion mardi avec les syndicats et les autorités sanitaires, a-t-il ajouté, sans préciser la nature des mesures.





Fin du port du masque ? On "n'en est pas là"



Interrogé sur la fin du port du masque dans les classes, il a estimé qu'on "n'en est pas là" même si c'est désirable. "Est-ce qu'on sera en mesure de le faire dès le retour des vacances de février ? Je n'en suis vraiment pas sûr ", a-t-il commenté.



La situation dans les écoles s’améliore, selon les derniers chiffres publiés ce vendredi 4 février par l'académie de Corse qui dans son bulletin hebdomadaire indique que 1 667 élèves sur les 47 890 scolarisés sur l'ile ont été testés positifs au Covid-19 au cours de la semaine, soit le 3,48%.Sur les 7 derniers jours, de jeudi 27 janvier au jeudi 3 février à 12 heures, 110 personnels sur les 4 660 de l'académie ont été testés positifs au coronavirus soit 2,36 %.