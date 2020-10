Couvre-feu : le préfet de Corse a reçu les patrons de bars et restaurants ajacciens

Le couvre-feu pose de nombreux soucis aux professionnels de la restauration insulaires. La règle est simple, affirme le préfet de Corse Pascal Lelarge "les bars sont fermés, les restaurants ont le droit d'ouvrir tant qu’ils respectent la fermeture à 21 heures".



Mais, dans la journée, en dehors des heures de repas ont-ils droit de servir?

Est-il possible de s’installer dans une brasserie le matin pour boire un café?

Pourquoi un restaurant peut servir des boissons non-alcoolisées pendant la journée et pas un bar ?



A toutes ces questions, qui préoccupent l’esprit de nombreux patrons de bars et restaurants, Pascal Lelarge a essayé de répondre que ice lundi à Ajaccio a reçu des représentants des professionnels de la restauration. "Tout dépend de l'APE (Activité Principale Exercée) déclarée par l'établissement lors de sa création" a expliqué le préfet qui n'est pas seul décisionnaire de ces arrêtés : "Nous ne disposons pas de la souplesse réglementaire qui nous permette d'ajuster à géométrie variable".

Ce que veut surtout éviter le représentatif de l'Etat c'est que la la fermeture des uns entraîne une surcharge chez les autres et que l'on se retrouve à ne plus respecter des gestes barrières, comme lui même a pu constater durant le weekend.





Ses explications en vidéo