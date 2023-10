Course hors stade : Victoire et record pour Kamel El Azouzi (AJB) sur les 5 km

Sans grande surprise l'athlète de l'AJB Kamel El Azouzi s'est imposé en solitaire dans le temps de 15'50 s'offrant, à la fois, son billet pour Saint-Omer et le record de Corse junior de la distance. Evroult Riethmuller (AJB) a terminé deuxième à plus d'une minute quant au cadet du CAA Mathieu Coucke, troisième de la course, il a également fait le minima pour les championnats de France et en a profité au passage pour battre le record de Corse cadet avec un temps de 17'08.

Un voyage auquel pourra, également, participer Antoine Rial-Petat (CAA) ainsi que Lucille Wrobel, lauréate chez les féminines, et Marie-Pierre Feugas, deuxième féminine, également licenciées au CAA, qui ont décroché leur ticket pour Saint-Omer.