Course au large Corsica Med 2 : la Corse montre le Cap !

Au coup de canon donné à Marseille lundi 2 mai à 13 heures, le programme des différentes classes comportait des parcours différents. Anticipée avant le départ, la grosse zone sans vent le long de la Corse avait conduit l’équipe d’organisation du CNTL-Marseille à déplacer au niveau de Calvi la marque de parcours virtuelle des 40 pieds - prévue au Nord Sardaigne - et celle des Mini initialement dans le golfe d’Ajaccio, diminuant un peu le nombre de milles à parcourir.



Malgré de nombreuses zone sans vent, la flotte des 40 pieds s’est déclarée très satisfaite de la première étape, courue dans des conditions variées avec mes mouvements d’accordéon qui ont relancé le jeu. Mais plus encore, ils ont tous dit être impressionnés par les deux Mini 6.50, Gin Tonic et Frankis, qui ont fait la course avec eux, voire devant ! Tous avaient en tête de se reposer, ravis de la perspective d’une étape retour plus ventée et excitante.



En IRC, la prestation de Michel Sastre en solo à bord Blue007 n’est pas passée inaperçue non plus, puisqu’il remporte le scratch (en compensé) devant tous les autres bateaux, en solo, en duo ou en équipage. Le reste des IRC et OSIRIS ont connu des fortunes diverses au gré des zones de pétoles où certains ont avancé et d’autres se sont arrêtés, mais sans qu’aucun bateau ne réussisse à s’échapper.



Le scénario est évidemment bien différent chez les Mini 6.50 à l’attaque d’un parcours sans escale réduit à 425 milles, mais néanmoins qualificatif selon les règles de la classe, où deux bateaux ont effectué jusqu’à la mi-parcours une prestation absolument époustouflante : le Sarde Francesco Farci, 25 ans, sur son Gin To de 2004, Gin Tonic, verrouillé en tête malgré la pression que lui met sans relâche son plus proche poursuivant, le Brestois Thomas André sur son Pogo 3, Frankis. Il faudra bien entendu attendre la ligne d’arrivée pour connaitre le vainqueur de l’édition 2022 de la Corsica Med et les impressions des Ministes, qui n’ont pas de moyens de communication autorisés.





La Corse à bras ouverts

« C’est une édition assez difficile pour la météo » reconnait Isabelle Murzilli, co-organisatrice et présidente du Club nautique de Macinaggio « Mais tout le monde semble très heureux tout de même. On a accueilli les bateaux toute la nuit, on les a amarrés et on leur a donné à tous une canette de bière Pietra bien fraîche. Nous sommes mieux rodés que l’année dernière et on a fait des tours de veille pour que tout le monde puisse un peu se reposer. Ce soir nous avons le cochon grillé et la fête pour tout le monde, en présence de tous les élus, et notamment Anne-Laure Santucci, vice-présidente du Parc Marin, élue de la Collectivité de Corse et maire de Luri, mais aussi bien entendu Patrice Quilici, le maire de Rogliano-Macinaggio, qui nous ouvre son port. C’est la deuxième édition, qui cette fois a lieu en mai, ce qui est mieux. C’est vraiment une belle épreuve, il y a des concurrents magnifiques, et malgré la météo pluvieuse – on se croirait en Bretagne, au départ du Vendée Globe - tout le monde est venu voir les bateaux.»





Classement étape 1

40 Pieds

1 HBF Reforest’Action, Kito de Pavant

2 Prendre la Mer, Agir pour la Forêt, Mathieu Claveau

3 Full Save, Michel Cohen Addet



IRC Solo

1 Blue007, Michel Sastre

2 Nabla, Pascal Caussil

3 Telemaque 3, Eric Merlier



IRC Duo

1 Racing Bee Jean-Luc Hamon

2 Telemaque 2, Sébastien Henri

3 Coco, Emeric de Vigan



OSIRIS Equipage

1 Equinox, Christophe Delaporte

2 Jivaro, Yves Grosjean (premier bateau en temps réel)

3 Architeuthis 2, Jacques Silve





Ils ont dit

Kito de Pavant, le skipper de HBG Reforest’Action, vainqueur en 40 pieds

« Compliqué, super compliqué. Un peu long. Avec beaucoup de pétole qu’il a fallu gérer, et beaucoup de choses imprévisibles. On a eu une première nuit très difficile : on s’est retrouvé avec 40 milles de retard sur la tête de la flotte, donc il a fallu un peu travailler pour se remettre à l’endroit, et c’est ce qu’on a fait. La deuxième journée, ça c’est très bien passé, on a un peu recollé. On est arrivé à Calvi on a réussi à passer devant Tam-Tam, et on pensait avoir fait le plus dur. En fait c’était pas du tout ça ! ça c’est terminé devant la Giraglia collé pendant quelques heures avec tous les bateaux qui sont revenus, qui nous ont repassé. On a eu de la chance, vraiment de la chance de toucher les premiers le vent pour décoller et arriver quelques minutes devant sur Mathieu (Claveau) et Edwin (Thibon) qui ont vraiment très bien navigué ».





Le point sur la course

Mini 6,50

Ils sont à mi-parcours les 2 premiers ont contourné l’île de Gorgona et font route vers Marseille. Une grande majorité contourne l’île de Capraia, tandis que les retardataires passent au nord du DST Corse. Alpha Diakite, qui ferme la marche, est quant à lui à 15 milles environ de la Giraglia. La deuxième partie de course devrait être plus rapide et les premières arrivées sont estimées le samedi 7 mai aux alentours de 11h locale, une grande majorité de la flotte devant arriver vers 17h30.



Flotte IRC et OSIRIS et des 40 pieds.

Le parcours retour a été modifié, et tous les concurrents font une route directe Macinaggio, Marseille.

Départ ce vendredi 6 mai de Macinaggio à 11 h eures

Les arrivée à Marseille sont prévues le samedi 7 mai et devraient s’étaler entre la fin de l’après-midi et la première partie de nuit. le 7 mai aux environs de 17h30 locale pour les plus rapide. Pour les plus lents, arrivée prévue vers 20h30.