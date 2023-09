Coupe du Monde de Rugby : Quand les Springboks rendent hommage à la Corse et aux Corses

Ces deux petites phrases du capitaine des Springboks sont, comme bien l'on pense, allées droit au cœur de tous ceux, y compris les plus modestes et les plus discrets des bénévoles et des élus, qui ont contribué à la pleine et entière réussite de leur passage sur l'île de Beauté.



"Notre périple en France a démarré en Corse et je souhaite profiter de cette estrade pour remercier les Corses pour leur accueil et tout ce qu'ils nous ont donné" a déclaré publiquement devant ses coéquipiers et tout un aréopage de personnalités varoises, Siya Kolisi.

"Nous représentons bien sûr l'Afrique du Sud mais dans notre cœur nous représentons également le peuple corse" a souligné le capitaine des Springboks et futur parisien - il a signé au Racing - dès sa prise de parole à Toulon.



Regardez, c'est au tout début de la vidée partagée par la ligue corse de Rugby.