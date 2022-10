Coupe de France : l'exploit du jour pour le Sud FC

Le SFC avait ouvert la marque dès le début du match par Katrawa. Les Gaziers ont longtemps buté sur la défense du SFC avant d'égaliser au retour des vestiaires par l'intermédiaire de Said. Ce score de 1-1 étant celui au coup de sifflet final. Il fallait en passer par la séance de tirs au but. Un exercice long mais qui voyait le SFC l'emporter par 10 tirs au but à 9.





L'autre club du Grand Sud concerné par ce tour de Coupe de France était la SVARR qui recevait Afa à Propriano. C'est l'équipe d'Afa qui

a décroché son ticket pour le prochain tour sur la marque de 3 à 2 grâce à un but inscrit dans les toutes dernières secondes de la rencontre.





Du côté du championnat féminin à onze, l'ASPV s'est imposée en terre balanine face au FCB 5 à 1, alors que la Casinca s'est adjugée le gain du match dans le Valincu face à la SVARR 3 buts à 2.