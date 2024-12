Coupe de France de football : Facile qualification du Sporting face à Saint- Joseph (5-0)

32e finale de la Coupe de France, Stade Armand Cesari à Furiani - SC Bastia 5 - 0 RC St Joseph (4-0)

Stade Armand Cesari à Furiani

Arbitre : Ahmed Taleb

Buts : Tramoni (23e) – Rodrigues (24e) – Guidi (30e) – Boutrah (45e) – Tomi (74e) pour Bastia.





SCB

Fabri – Bohnert – Ariss – Roncaglia – Maggiotti (Boulaoui 75e) – Guidi (Meynadier 63e) – Vincent (c)(Oulaï 63e) – Janneh – Rodrigues (Tomi 63e) – Boutrah – Tramoni (Ble 75e) .

Entr. : Benoît Tavenot





RCJ

​ Vermignon – Norbert (Bivard 86e)– Cretinoir – Goma (c) – Joseph Angélique – Ardenne – Barba (Eguienta 86e)– Etile (Ely 77e) – Charles Angèle (Lamorandiere 66e) – Reuperne – Elismar (Nal (66e).

Entr. : Jérémy Arnould Ludon



Au coup d’envoi donné par les Bastiais, ce n’était pas la grande foule dans les gradins. Le stade sonnait un peu creux, certains supporters ayant peut-être préféré l’affiche du lendemain : Corte – Nice !

Les Bastiais obtenaient un 1er corner dès la 5e. Le coup de pied en coin de Tramoni de la gauche était bien dégagé par la défense martiniquaise. Sur le contre, Elismar tentait un lob sur le gardien corse des 35 m. Le ballon passait légèrement au-dessus de sa transversale.

Boutrah tentait ensuite sa chance à l’entrée de la surface, obligeant le gardien Vermignon à se coucher (9e). Maggiotti l’imitait 2 minutes plus tard, sans plus de succès. Au quart d'heure de jeu, Vincent donnait un ballon de but à Rodrigues, mais Vermignon sauvait son équipe au prix d’une belle parade. Le gardien martiniquais récidivait la minute suivante en stoppant une tentative de Tramoni, avant que Rodrigues ne fasse trembler la transversale du portier joséphin (16e). Si les joueurs de Tavenot faisaient feu de tout bois, comme en championnat, la finition laissait à désirer. Et sur les contres, par deux fois, le gardien corse devait sortir bien au-delà de ses 20 m pour éviter le pire.

Dans les buts Vermignon par ses arrêts réflexes retardait l’échéance, mais ne pouvait rien à la 23e sur un tir de Tramoni au point de penalty. 1-0

Les Bastiais qui doublaient la mise sur la remise en jeu par Rodrigues sur une passe de Tramoni de la droite (24e). 2-0

Le 3e but intervenait à la 30e. Sur un coup franc de Boutrah des 35 m, Guidi d’un tacle glissé trompait Vermignon. 3 – 0.

Les bleus relâchaient alors leur pressing, laissant quelques opportunités aux Joséphins qui ne pouvaient cependant pas conclure fasse à une défense corse bien soudée.

Les locaux aggravaient le score à la 45e par Boutrah au point de penalty sur une passe de Tramoni de la droite. 4-0, c’était le score à la pause.

En seconde période les protégés du président Ferrandi continuaient leur domination, monopolisant le jeu. Le gardien antillais Vermignon sortait une fois de plus le grand jeu sur un tir à bout portant de Maggiotti sur une remise de Oulaï (64e).

Le match était à sens unique, même si les occasions étaient moins marquées pour les Corses. De leur côté, les Martiniquais tentaient de sauver l’honneur mettant tout leur cœur dans leurs actions. Le 5e but, dans l’air depuis le début de la 2e période, était signé Tomi aux 6 m sur un centre de la gauche de Boutrah (74e)

Les joueurs de Tavenot terminaient en roue libre, se qualifiant logiquement pour les 16e de finale.